Via Ammiraglio Rizzo, pedoni costretti alla corsa a ostacoli

In via Ammiraglio Rizzo, nei pressi del Don Orione, i rifiuti occupano il marciapiede e i passanti devono affrontare un percorso a ostacoli anche per colpa dei rami degli alberi.