Via Ammiraglio Rizzo, la luce c'è (e si paga) ma non si vede

Potrebbe sembrare una segnalazione su un problema di illuminazione in città. Invece no. Il paradosso è proprio questo: in via Ammiraglio Rizzo i lampioni funzionano regolarmente. Ma siccome i rami degli alberi sono talmente folti (non vengono potati da più di tre anni) la luce non riesce a raggiungere la strada e il marciapiede. Il risultato è facilmente intuibile: il tratto che va da via Juvara fino a via Castellana Bandiera è quasi totalmente al buio, tranne in alcuni punti dove sono presenti esercizi commerciali. Complimenti alla nostra Amministrazione, che paga per un servizio che... non c'è.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday 349.7605761