Zona Fiera, via Ammiraglio Persano al buio

Da circa un anno, da quando un palo dell' illuminazione pubblica si è abbattuto su un' auto in transito, fortunatamente senza danni a persone, che la via Ammiraglio Persano (tra il civico 2 e il 24) è completamente al buio. Nella stessa notte dell'incidente sono stati rimossi gli altri pali per un totale di 5 punti luce. L'illuminazione scarsa è affidata soltanto alle luci delle poche portinerie. Se la rapida rimozione dei pali restanti è stata motivata dalla possibilità di ulteriore rischio per la sicurezza pubblica altrettanto rapido doveva essere il ripristino degli stessi in quanto si configura lo stesso rischio di sicurezza ed incolumità di passanti e residenti.