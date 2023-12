Via Amari in tutti i sensi...

Via Amari, pugno in faccia alla città! Una ordinanza prevedeva la sola pedonabilita' mai rispettata, zero controllo dei vigili , commercianti nel degrado e nell'abuso più totale, infatti i marciapiedi invasi dalle attrezzature, la zona adibita alla circolazione di mezzi di soccorso CHIUSA da tavoli e sedie. Per la giunta rappresenta la rambla, nella realtà via Amari un tempo strada di accesso dal mare è oggi una zona food tipo kasba italiana. Rambla un sogno per i palermitani.