Via Altofonte dissestata: "Strada molto pericolosa, perché nessuno interviene?"

In via Altofonte il manto stradale è diventato davvero pericoloso. A dirlo è il presidente del comitato civico - Cambiamo la nostra città - Nicolò Romano. "Dopo la segnalazione di alcuni residenti, mi sono recato sul posto per verificare le condizioni del manto stradale e devo dire che hanno ragione, ci sono tratti che devono essere messi in sicurezza, ma qualcuno lamenta anche l'assenza dei consiglieri di quartiere, che da un po' di mesi provano a contattare, senza alcuna risposta".

"Presenteremo atto ufficiale e chiediamo una verifica a chi di competenza, soprattutto per gli automobilisti e i motociclisti, che percorrono via Altofonte senza un dovuto cartello che segnala il manto stradale pericoloso, penso sia davvero assurdo, siamo l'unica città rimasta molto indietro, riguardo l'incuria della città, la sicurezza stradale, e le dovute verifiche dagli enti preposti", continua Romano. "Non penso che nessuno si è mai accorto della pericolosità di questa strada, ma chiunque fa finta di niente, perché forse non importa, cosa aspettiamo per intervenire? Qualcuno che sbanda? Qualcuno che perde la vita?".