In via Altofonte i rifiuti abbandonati si moltiplicano

La via Altofonte, come tante altre strade della città, è presa di mira dai soliti e incalliti incivili, consapevoli che si tratta di una zona franca. Si muovono con disinvoltura perché sanno bene che difficilmente potrebbero essere sanzionati. Polizia municipale? Forze dell'ordine? Nulla di tuttcio', però il Comune sa tutto e, in fondo, tollera tutto. Altrimenti come si spiegherebbe l'inarrestabile degrado che colpisce Palermo?