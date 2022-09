Via Altofonte invasa dai rifiuti pesanti

Gallery



Vi segnalo il degrado, l'abbandono e la sporcizia in via Altofonte, divenuta una costante negli anni. Ormai questo tratto di strada a poche centinaia di metri dall'incrocio con via Villagrazia, è diventata una discarica a cielo aperto, senza che il Comune prenda provvedimenti attivi. Non esiste alcuna opera di prevenzione. Non ho mai visto una pattuglia dei vigili, un cartello o una telecamera.

La raccolta periodica di questa indecenza, invece, vede i suoi tempi dilatarsi sempre di più. Infatti come mostrato dalle foto, ormai i rifiuti stanno straripando sin sulla carreggiata. A fronte di una previsione di aumento della tari è demoralizzante assistere a questo scempio ormai istituzionalizzato. Da cittadini però non possiamo solo lamentarci. Infatti il Comune mette a disposizione le isole ecologiche per lo smaltimento di quei rifiuti che molti, moltissimi gettano impunemente in strada. Probabilmente si dovrebbe avviare una campagna informativa, che da un canto disincentivi ad abbandonare i rifiuti in strada e che dall'altro aiuti ed educhi a disfarsi del superfluo in maniera legale e responsabile. Con una società che è divenuta sempre più consumistica è impensabile approcciare alla gestione dei rifiuti come trent'anni anni fa. Diamoci una svegliata.