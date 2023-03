Via Altofonte invasa dai rifiuti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora una volta via Altofonte risulta abbandonata dal Comune di Palermo. Purtroppo sono bastate, dall'ultima pulizia straordinaria, poche settimane per trasformarla ancora una volta in una discarica a cielo aperto. Quello mostrato nel video è solo un tratto della strada. Ma chi la percorre tutti i giorni sa che ogni metro è sporco. In via Altofonte, Palermo declina la sua atavica inciviltà in tutte le sue forme. Dai rifiuti ingombranti lasciati accanto ai cassonetti, ai sacchetti gettati dalle auto lungo tutta la lunghezza della via, all'assenza del più elementare controllo che se esercitato, servirebbe almeno da timido deterrente. È sconfortante costatare invece l'acquiescenza della municipalità. Ci accontenteremmo anche di un cartello, una telecamera falsa o la presenza saltuaria dei vigili con qualche sanzione se pur sporadica per dare anche un timido segnale di legalità. Addirittura vi sono pezzi di autovetture dissezionate, probabili oggetto di reato, lungo il ciglio della strada. Attendiamo che il Comune faccia sentire la sua presenza non solo in sede di aumento delle gabelle.