Via Altavilla, la strada invisibile piena di buche... e ratti

Come precedenti segnalazioni, porto alla luce l'esistenza di questa pericolosissima buca in via Altavilla (zona Fiera) più o meno all'altezza del civico 5. Essa è adornata da un piccolo promontorio creato da sacchi di pece a freddo buttata qua e la e dell'affascinante tappeto d'asfalto che sembra un mosaico. Tutto ciò, contornato da sporcizia, causata dall'inciviltà di noi cittadini, ma soprattutto dal fatto che questa viuzza, fino a qualche tempo fa' non risultava esistere in nessuna scheda dei netturbini di zona, figura che si è estinta negli anni.

Dulcis in fundo, dal bel "buchetto", a qualsiasi ora del giorno fuoriescono ratti di dimensioni surreali. Sta viuzza fantasma, riappare magicamente quando si deve pagare Tari e altre tasse comunali. Rappezzate questo disastro, prima che qualcuno si possa fare del male in maniera molto seria, anche perché di notte l'illuminazione è assai scadente.