"In zona Fiera c'è una strada che non esiste": ecco a voi via Altavilla

Via Altavilla... Una stradina che unisce via Isaac Rabin a Via Thaon De Revel, zona Fiera del Mediterraneo. Da anni, noi residenti conviviamo con questa buca, che nell'era orlandiana veniva puntualmente rappezzata con della pece a freddo. Sono stati così tanti gli interventi, che si era formata una collinetta alla quale noi residenti c'eravamo anche affezionati.

Da un paio di mesi manco più la pece a freddo, tant'è che al posto della collinetta adesso c'è un vulcano, dal quale anziché uscire lava escono ratti, che fanno paura anche ai gatti randagi della stradina. Il paradosso è che, tanta gente come me in questa stradina, paga la Tari.

Ma la beffa più è che, con mia amara sorpresa, avendo miracolosamente beccato un paio di mesi fa, due netturbini (ormai estinti) nelle due strade più grandi, mi dicevano che via Altavilla non risulta per lo spazzamento manuale in nessuna scheda lavoro in loro possesso. Spero che il sindaco Lagalla, prenda provvedimento per questa e per le tantissime altre strade martoriate e ignorate dal Comune. Utili solo per le tasse.