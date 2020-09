La discarica di via Alia è diventata storica

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una discarica storica "tollerata" si trova su via Alia a Borgo Nuovo, conosciuta molto bene da irresponsabili incivili, Rap e amministratori comunali. Ciò che la rende particolarmente obbrobbriosa è il fatto che si trova di fianco all'ingresso di una scuola pubblica, ma questo sembra non rappresenti un grande problema visto che il Comune pur conoscendo la criticità del sito... non interviene. Auguri bambini.... buon inizio di anno scolastico!!!