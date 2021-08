Gallery



Tra l'inciviltà che regna di casa, i disservizi della Rap e la totale mancanza di controlli delle autorità competenti, i cittadini onesti che pagano le tasse e consegnano l'immondizia in maniera regolare sono costretti a vivere in una tale situazione di degrado, Ecco cosa accade in via Narbone: roba che non si trova nemmeno nel terzo mondo.