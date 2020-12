Ogni domenica in via Enrico Albanese e via Giovanni Raffaele si ripete l'evento "raccogli la spazzatura dalle strade con la pala meccanica" sottotitolo "rimuovi la discarica secolare a due passi da via Libertà"! Si noti che per fare questo intervento, i mezzi della Rap sono costretti a bloccare la circolazione veicolare. Un'amministrazione seria si porrebbe il problema e lo risolverebbe, ma evidentemente per questa amministrazione non è un problema. Sulla serietà non mi esprimo.