Da oltre un mese vengono segnalati agli uffici competente la rimozione di rifiuti abbandonati come da foto, sollecitando ogni settimana. Possiamo ancora nel 2022 vivere in queste condizioni? Divani, materassi, rifiuti di ogni tipo, erba alta, non permettono di percorrere a piedi i marciapiedi di via dell’Antilope.