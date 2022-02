Vergogna, la gente è incivile a gettare i rifiuti in questo modo ma il Comune ancora non fa niente. Siamo in via Angiò. Da più di due settimane che sollecitiamo ma non è venuto nessuno. Oltretutto è pericoloso: è in mezzo alla strada, subito dopo la curva. Speriamo che tolgano presto la spazzatura prima che qualcuno si faccia male.