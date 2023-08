Spero sia questo il modo di comunicare con il sindaco di questa città. Mi trovo in piazza San Domenico; a parte il lerciume della pavimentazione, volevo evidenziare lo stato di abbandono del monumento al centro della piazza. È una giungla, sta crescendo di tutto. Ma il sindaco e i suoi collaboratori, non vedono? Io mi sono vergognato, loro? Grazie per lo spazio concessomi. Paolo Tarantino