Gente ammassata e procedure lente: che incubo la fila allo sportello Amap

Lunedì scorso (26 febbraio) mi sono messa a turno allo sportello Amap di via Volturno alle 6,40 e sono andata via alle 13,30 senza essere riuscita ad accedere allo sportello. Mi dicono che c'è chi dorme in macchina dalla sera prima. Gente ammassata, procedure lente, turni sia con prenotazione che in presenza. Mi sono sentita in un carro bestiame. Prendere la prenotazione è praticamente impossibile, devi avere fortuna, ho provato inutilmente più volte. Sono esterrefatta, un incubo.