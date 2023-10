Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamane alle ore 7:45 è stato affisso questo foglio, privo di timbro e firma del direttore sanitario, che avvisa i pazienti in lista per essere chiamati, che non saranno effettuate visite ortopediche, causando malcontento e disagio a pazienti che necessitano di tale servizio. È stato riferito, che i medici mancano e non sanno quando il servizio sarà attivato.