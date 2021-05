Nella villa dedicata ai giudici Falcone e Morvillo alberi potati in modo selvaggio

Nella villa dedicata alla memoria dei giudici Falcone e Morvillo, in via Liberta, è stata eseguita, ancora una volta, una capitozzatura (tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest'ultimo o una parte della chioma) record. Come ogni anno, per motivi sconosciuti ai cittadini, che amano questa villa in pieno centro città, luogo dove potere passare del tempo in maniera piacevole, vengono sistematicamente tagloaiti in modo selvaggio due rari alberi storici. Si tratta di due esemplari di Erythrina crista galli famosi per i loro fiori rossi sgargianti ed il loro elegante portamento.

Come si evince dalla foto allegata gli alberi sono stati del tutto privati della chioma, rasa a zero, impedendo una normale crescita e la bella fioritura ed impedendo cosi a cittadini e turisti di vederli crescere e fiorire. I motivi sono inspiegabili, non riusciamo a comprendere quali siano i reali motivi che portano i giardinieri a capitozzare e non a fare crescere questi due alberi. Chiaramente le due rare piante sono allo stremo delle loro forze ed urge un provvedimento da parte delle autorità competenti per bloccare questa orribile incredibile opera annuale.