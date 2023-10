Il "ventre di Palermo", la Vucciria tra movida degrado e malavita. Io, come tutti quelli che lavorano tutta la settimana, difficilmente esco la sera, ma ieri sera dato che il sabato non lavoro, ho fatto un giro per il centro storico girando tra vicoli e piazza.

Piazza Sant'Anna, l'Olivella, piazza Verdi: in poche parole i luoghi della movida palermitana. E' sotto gli occhi di tutti degrado sociale morale della movida, specie alla Vucciria. Ci sono ragazzi che tranquillamente fumavano crack e bevevano alcol a fiumi, si vedevano scene di scambi di soldi e involucri tra persone tra la calca di giovani.

Io sono per la movida. Ma movida significa ascoltare musica, bere un aperitivo o una birra, fare una cena con amici e cercare di conoscere qualche ragazza. Altra cosa è la malamovida o addirittura la malavita. Sì, perché spacciare, fumare crack, tentare nella calca di mettere mani nelle borsette delle ragazze da veri borseggiatori - perché ho visto anche questo - oltre a mettere musica a tutto volume con una massa di giovani davanti a quelle specie di taverne o baretti, con un'accozzaglia di persone che se uno si sente male manco un ambulanza può passare, ebbene tutto non è movida. Forse sarebbe meglio chiamarla malavita.

Io credo che con il recupero degli edifici della Vucciria possa tornare ad essere prima di tutto un mercato. Magari con un accordo tra Comune e associezioni di artigiani e commercianti si potrebbero aprire altre botteghe di calzolai, chiavettieri, sarti, macellai, salumieri, oltre a pescherie, frutterie.Piano piano potrebbe rinascere il mercato delle Vucciria. Come il porto con il molo trapezoidale alla Cala.

Mercato la mattina e il pomeriggio fino alle 16, street food la sera con la conversione di pescherie, fruttivendoli, ristoranti e sfincionerie. Che la movida di oggi scompaia dalla Vucciria. La movida andrebbe "spostata" verso il mare, ma nel segno della legalità e della pulizia.

Questa estate ho girato altre città siciliane e devo dire che la movida palermitana è la più fracassona, la più anarchica, la più numerosa della Sicilia. Di sicuro. Anche perché rispetto a Catania o Siracusa abbiamo un centro storico più grande. Speriamo che davvero si prenda in considerazione questa proposta per migliorare la città. Miglioriamo tutti Palermo, per primi noi palermitani.