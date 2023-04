Mondello invasa da decine di venditori ambulanti

Da parecchi mesi Mondello è invasa da decine di venditori ambulanti (la maggior parte dei quali senza licenza o con licenza per altre località).

Ormai non si può più passeggiare sia in piazza che sul lungomare perché lo spazio per i pedoni è limitato. I controlli sporadici - per non dire quasi assenti - non fanno altro che funzionare come deterrente temporaneo, perché gli ambulanti aspettano che la polizia municipale vada via oppure trovano un altro posto in cui esporre indisturbati la loro mercanzia.

I venditori dei teli occupano le aiuole, la spiaggia, la passeggiata al mare e gli alberi, togliendo spesso anche la vista mare.