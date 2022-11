"Bene togliere gli abusivi da via Maqueda, ma che si faccia anche in altre zone della città"

Riceviamo e pubblichiamo

Buon pomeriggio, ho sentito tramite gli organi di stampa che il nuovo sindaco di Palermo e la sua giunta ha dichiarato guerra a tutti i venditori ambulanti di via Maqueda. Proprio ieri hanno fatto sgomberare diversi banchetti abusi di cittadini stranieri, hanno constatato se avevano in regola tutti i documenti per fare commercio e hanno elevato diverse multe. Tutto ciò, è stato detto, per proteggere il decoro della città. Fin qui tutto bene. Però, il Sindaco, non può fare il forte con i deboli e il debole con i forti.

Se veramente vuole ottenere il decoro della città, deve fare una guerra ferrea verso tutti i commercianti che occupano il suolo pubblico. Marciapiedi interi e carreggiate sono occupate da varia mercanzia che impediscono di camminare alle persone e in special modo gli invalidi come me. E quando occupano parte della carreggiata , si rischia di causare incidenti automobilistici. Io penso, che come i suoi precedessori, non lo farà mai. Per due motivi: il primo è per non perdere consenso elettorale e il secondo è perché, come dicevo prima, è molto facile fare propaganda e prendersela con i più deboli.

Se ha il coraggio, e vuole veramente il bene e il decoro della nostra città, deve combattere con fermezza l’occupazione selvaggia del suolo pubblico. Gentilmente, chiedo a voi di farvi portavoce di questo mio sfogo affinché venga a conoscenza il sindaco. Io purtroppo, da povero cittadino, anziano e anche disabile, non posso fare altro che lamentarmi e chiedere a voi di aiutarmi a sensibilizzare e pubblicizzare ciò che ho qui descritto.