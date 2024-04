"Opera" o "Farsa"? Lo strano caso del venditore ambulante di frutta e verdura di piazza Indipendenza

Giorno 3 aprile si è assistito ad un "Opera" di legalità "suonata" magistralmente dai vigili urbani, l'attività di fruttivendolo ambulante presente da decenni con camion e furgone posizionato in piazza Indipendenza è stato fatto sgomberare e per la prima volta in un giornata feriale in cui il traffico non subiva rallentamenti.

Il 4 aprile il programma a cui si è assistito è quello di un "Farsa" di prepotente Illegalità, il teatro di piazza Indipendenza è tornato a essere scenario di decennale memoria con buona pace di chi è costretto a subire.