La via Scannaserpe, traversa di via Resuttana, è una strada percorsa quotidianamente da auto e persone. Purtroppo l'eccessiva vegetazione ne limita la visibilità al transito delle auto che faticano ad evitare altri ostacoli. Come da foto, la strada non è molto larga ed appunto la vegetazione incolta causa non pochi problemi agli automobilisti...