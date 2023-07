Vasi stracolmi di rigogliosi fiori al Teatro Politeama

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritengo necessario conferire un premio ai "numerosi operatori" che gestiscono con grande amore il giardino antistante il teatro Politeama, dove sono in bella mostra questi rigogliosi vasi traboccanti di splendidi fiori che i turisti ammirano guardando il prospetto del teatro dove, a distanza di circa due anni dall'ultimazione dei lavori per l'anello ferroviario su via Amari, i mascheroni presenti nei cornicioni di coromento sono ancora sigillati tra le tavole di legno.