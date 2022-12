Piazza Niscemi e l'intollerabile degrado della sua vasca

Gallery

















Il laghetto a forma di Sicilia all’interno del giardino di piazza Niscemi versa in uno stato di degrado intollerabile. Uno dei luoghi più suggestivi della nostra città, che dovrebbe essere curato con solerzia, risulta privo di manutenzione da troppo tempo. Nella vasca l'acqua ristagna, la melma riveste la superficie, con grande sofferenza per le tartarughe che vivono in questa palude. Le tartarughe sopravvissute hanno il carapace bianco a causa delle alghe melmose e si intravedono galleggiare quelle morte, in stato di putrefazione. Sottoponiamo il problema ancora una volta, visto che negli ultimi anni abbiamo segnalato la moria di pesci a causa delle condizioni invivibili causate dalla mancanza di pulizia e dal mancato ricambio di acqua. Il presidente dell'associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.