Incivili ma altolocati, dietro i cassonetti dei rifiuti di via Autonomia Siciliana spunta una jacuzzi

Sono incivili e selvaggi ma non perdono mai la loro voglia di ostentare. Anche quando si tratta di gettare i rifiuti. Ci troviamo in via Autonomia Siciliana, all'altezza dei campetti dell'ex Fly tennis. Qualcuno ha deciso di sbarazzarsi di una vecchia vasca gettandola dietro i cassonetti invece di portarla in un'isola ecologica o prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. La Rap, ricevuta la segnalazione, fa sapere che interverrà entro le prossime 24 ore per rimuovere la jacuzzi.