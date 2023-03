Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notte da incubo in via Marettimo, traversa della via Margifaraci, ad Altarello dove si è sviluppato un incendio per una vampa di San Giuseppe realizzata con rifiuti ingombranti. Tante segnalazioni fatte alla Rap nei giorni precedenti, ma senza alcun esito. Un plauso ai vigili del Fuoco, che sono riusciti nell'immediatezza a non far bruciare tantissime altre macchine.