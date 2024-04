Valdesi, la pista ciclabile invasa dai suv

Gallery



Ho scritto ai vigili urbani, nessuna risposta. Ho telefonato tre volte, non abbiamo pattuglie in zona. Nessuno interviene. Ogni sabato e ogni domenica di sole che Dio manda in terra, decine di auto di varia dimensione, parcheggiano per ore e ore - non minuti - con metà automobile sulla ciclabile e metà sul manto stradale, quando non anche sulle strisce pedonali, mai lasciate libere. Io credo che fare due soli weekend di multe a tappeto aiuterebbero a educare gli incivili, a salvare vite di runners e ciclisti e a rendere Palermo una città modello, partendo da questo.