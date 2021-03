Vaccini per i vulnerabili, prenotazione tramite mail? "Utopia"

Circa 6-7 giorni fa leggevo una nota della regione, di cui si parlava anche in un vostro articolo (leggi), che informava della possibilità di inviare una mail per i vulnerabili che non erano riusciti a prenotarsi tramite codice fiscale, in cui si attestava tramite documentazione il loro stato di salute. A sei giorni dall'invio della mail (abbiamo inviato due mail per l'esattezza) mio padre, soggetto a rischio per via di polmoni compromessi da grave polmonite, non ha ancora ricevuto risposta. Disservizi di cui prendere atto e da denunciare. Molte persone fragili continuano a rischiare e la loro vita resta appesa ad una mail.