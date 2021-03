Vaccini anti Covid per gli over 80: "Un disastro organizzativo"

Cari Gianfranco Miccichè e Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo ci aiutate a dire all'Assessore Ruggero Razza e al Presidente della Regione Nello Musumeci che la gente che è prenotata per il vaccino Covid over 80 al Buccheri di Palermo, e che la loro organizzazione ha spostato d'ufficio al Mega Polo della Fiera deve essere avvisata? E' inconcepibile che questi anziani non ricevano comunicazione, e vengano lasciati allo sballo, e che vadano al Buccheri per poi sentirsi dire, lei deve andare alla Fiera. Stiamo parlando di anziani, e anche se fossero giovani, ma dove sta l'attenzione alle persone? Parlo in prima persona: mia mamma, 81 anni e con diverse problematiche di salute, domani deve fare vaccino, prenotata al Buccheri, mi dicono a voce delle amiche che il Buccheri non è più sede di vaccino e che dirottano alla fiera, chiamo numero verde che mi conferma il Buccheri, chiamo il Buccheri che mi conferma che si deve andare alla Fiera.

Ma avvisare le persone con un messaggio o una telefonata? Poi quando dico che la Sanità Siciliana con Razza non fa attenzione e non si preoccupa davvero e bene i cittadini sbaglio? Io domani che devo fare? Dove deve fare vaccino la mia mamma? E le centinaia di persone che come mamma sono prenotate al Buccheri e non hanno ricevuto modifica? Tutto questo è solo vergognoso. Se domani mi fate arrivare al Buccheri (conferma fino a poco fa via call center) e mi dite di spostarmi alla fiera, senza avvisarmi preventivamente oggi, urlerò la vostra mala sanità su tutti i Tg.

Di Marina Fontana