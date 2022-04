Ustica, aliscafo obsoleto

Dal 20 Aprile 2022, l'Aliscafo della Liberty Lines "Carmen M", che collegava Ustica con Palermo, è stato sostituito dall'obsoleto Aliscafo "Alijumbo Zibibbo", costruito nel 1991: un vero e proprio salto nel passato. Peccato però che l'Aliscafo "Alijumbo Zibibbo", al suo interno, non ha spazi in cui depositare i bagagli. Stamane i passeggeri sono stati costretti ad appoggiare i propri bagagli tra i sedili vuoti. Tra poche settimane, con gran numero di turisti in arrivo, come si farà? La stagione turistica è alle porte ma, nonostante ciò, si nota ancora un improvvisazione generale nell'organizzazione dei trasporti in continuità territoriale. Il turismo non tollera improvvisazione e assenza di programmazione!