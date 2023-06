"Parcheggiare a Mondello: ho girato un'ora per tentare pagare il posteggio e mi hanno fatto la multa..."

Possibile che il Comune faccia lavorare gente di questo calibro? Truffato dai parcheggiatori comunali o di qualche ditta subappaltatrice. Strisce blu senza dispositivi per acquistare i ticket in strada e il chioschetto dei parcheggiatori sprovvisto di tagliandi. Ho girato un'ora sotto la pioggia con un maledetto euro in mano cercando il modo di pagare il parcheggio. Peraltro tra spazzatura e odore di fogna. Mi hanno consigliato di lasciare la macchina dov'era perché ormai sapevano quale era e non l'avrebbero multata e invece l'hanno fatto... 20 euro di multa!!! Poveracci! Ad un altro avventore hanno paventato l'assenza di resto spiccio e poi l'hanno multato. Si dovrebbero vergognare... P.S. Se avete bisogno di soldi andrebbe bene anche chiedere l'elemosina fuori la chiesa ma non truffare la gente.