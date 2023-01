Teatro Marcello Puglisi: "Una giornata a spasso per i musical"

Prezzo non disponibile

Rivivi con noi i musical che hanno fatto la storia del cinema e del teatro in una entusiasmante storia tutta inedita. Vi porteremo nel mondo spettacolare di Broadway, nel mondo fantastico Disney e nel mondo del musical Italiano per uno spettacolo adatto a grandi e piccini. Da un idea dei ragazzi della compagnia, scritto e diretto da Salvo Tarantino con le coreografie di Alessandra Mazzara. Vi aspettiamo il 26 febbraio al teatro Marcello Puglisi Piazza San Marino Ingresso ad invito fino ad esaurimento posti. Per richiedere l'invito contattare il 3890521868