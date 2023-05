"Strade chiuse per la mezza maratona, in zona Fiera una domenica mattina da incubo"

Sicuramente qualche luminare di Palazzo delle Aquile avrà pensato: perché la domenica dobbiamo chiudere solo la Favorita? Noi dobbiamo bloccare tutta la zona Fiera circostante. I cittadini palermitani devono capire che la domenica devono stare a casa. Dall'idea ai fatti.

Tutta la zona Fiera domenica 27 maggio in mattinata si è trasformata in una giostra. Vi ricordate il labirinto dei cruciverba? Trova l'uscita. Il risultato? Un pullulare di auto dei vigili urbani e polizia confusi e avviliti non sapendo quale fosse la strada migliore da indicare per tornare a casa e gli automobilisti inferociti e non preparati per la sgradita sorpresa.