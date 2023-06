"Far west Palermo: quello che appare sconfortante è il totale senso di impunità..."

Ogni giorno leggiamo che a Palermo la notte trasforma la nostra città in un far west; furti quotidiani di auto e moto , spaccate alle attività commerciali, aggressioni, risse, monopattini e bici che sfrecciano a velocità folle con due o più passeggeri a bordo in piena zona pedonale nel centro città sia di giorno che di notte nell'errato presupposto che il termine " pedonale" equivalga a " ciclabile". Ma quello che appare sconfortante è il totale senso di impunità che si avverte e ciò in considerazione della scarsa o inesistente sorveglianza della polizia municipale per quanto attiene il rispetto delle regole di circolazione e fruibilità degli spazi pubblici, ma anche delle altre forze dell'ordine forse troppo impegnate nella repressione di reati considerati " più gravi".

Ma la civiltà si conquista dal basso assicurando il diritto di parcheggiare una auto o una moto e ritrovarla, camminare di sera per la città senza il rischio di essere aggrediti, il diritto di avere una attività senza dovere subire furti, tutto il resto viene di conseguenza perché ne è l'abberrante conseguenza posto che, se posso colpire impunemente cittadini o attività, è scontato che il passo succcessivo sarà il traffico di droga, l'associazione a delinquere e così via.... Amministrazione locale e Stato se ci siete battete un colpo, la città vive ancora!