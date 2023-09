"Palermo abbandonata, rimpiango Orlando: mai vista una città in queste condizioni"

Gallery















Personalmente rimpiango il periodo dell'ultima sindacatura Orlando. Ed è un tutto dire! Mai visto una città in queste condizioni. Una assenza totale dei servizi che il cittadino paga profumatamente per avere! Nonostante le numerose segnalazioni per ottenerne la rimozione ci si imbatte in ogni tipo di rifiuto. Basta percorrere la via Giuseppe Lanza di Scalea, nelle sue sei carreggiate, per rendersi conto dello sfacelo esistente. Ma non solo in questa via! Cartacce, residui di cibo, bottiglie di vetro e plastica, materassi in ogni angolo, cestini pieni di spazzatura che non vengono svuotati. Non parliamo poi della vuotatura dei cassonetti dell'immondizia che avviene quando l'operatore ecologico ne ha voglia! È in atto una politica dello "stop and go". Si lasciano accumulare montagne di rifiuti per poi ricorrere all'impiego di 'pale' di privati per rimuoverle. Che naturalmente non lo fanno gratis! Ma il Sindaco lo sa? Residui di amianto che nessuno provvede a rimuovere, aiuole dissestate e marciapiedi impraticabili! Il degrado più totale! Vergogna, vergogna, vergogna! Se non siete capaci ad amministrare una città, non proponetevi come amministratori per farlo! Ne guadagnereste in dignità! Anche questo Sindaco sarà ricordato per la sua inefficienza!

Mauro Ricci