"Palermo, un sogno finito male"

Caro direttore di PalermoToday, le scrivo queste righe perché - dopo numerosi articoli letti in questo quotidiano online sul degrado della mia/nostra meravigliosa città, ricca di cultura, dal cibo con le sue infinite contaminazioni ai monumenti che definire unici e spettacolari è semplicemente limitante - non posso fare altro che aggiungere il mio pensiero. Ho letto con grande amarezza del signore che ha rimproverato i ragazzi che imbrattavano le mura di un palazzo appena ristrutturato, mi rendo conto che qui il problema è molto più profondo. Parte da una classe politica incompetente e assolutamente menefreghista delle vere e urgenti necessità di questa città. Che negli anni ha dato prova della sua incapacità a gestire anche le cose di piccolissimo cabotaggio, figurarsi programmare politiche triennali/quinquennali, la massima produzione è stata un rimpasto a caccia di potere e a quel paese i problemi di Palermo.

Ma non creda che il cittadino medio sia esente da colpe, assolutamente no. Il palermitano è arrogante assolutamente ignorante della storia della sua città. Inviterei il sindaco e tutta la giunta a farsi un giro allo Zen 2, Cep, Cruillas: quartieri nei quali lo stato (anche nelle vesti del sindaco e delle forze dell'ordine preposte) ha definitivamente abdicato a favore del totale degrado e abbrutimento di quelli che ci abitano e hanno il totale possesso del territorio. Vogliamo parlare dell'immondizia, non c'è un angolo di Palermo che se ne priva, l'altro giorno c'era un water alla rotonda di piazza Einstein (dovrebbe essere una delle porte di ingresso della città), per non parlare dei marciapiedi totalmente abbandonati, c'è tanta di quell' erba che non ci si può camminare.

Lei, Direttore, ha provato a richiedere un qualsiasi certificato, la carta d'identità? Mesi di attesa e capita che quando è il suo turno, i computer non funzionano e si sposta tutto a data da definirsi. Caro Direttore sono arrivato al punto che non voglio più partire perché quando ritorno le comparazioni vengono spontanee e il dolore e la frustrazione aumentano. Si dice che il pesce "fete dalla testa", no purtroppo non è così: qui è tutto marcio, dalla testa alla coda e non credo proprio che le cose miglioreranno, almeno per le prossime due/tre generazioni. C'è chi parla della soluzione finale per i palermitani, non arrivo a tanto ma i palermitani hanno bisogno molto più che il semplice pugno di ferro.

Livio Serraino