Quella guardia risucchiata dal mare all'Addaura: un fiore per ricordare Riccardo

Un fiore per Riccardo. Si chiama così l'iniziativa prevista per sabato 7 gennaio 2023. Una pedalata in memoria di Riccardo Guastella. A 29 anni dalla sua tragica morte, causata dal suo attaccamento al servizio di GPG, avvenuta la notte del 2 gennaio del 1994, vogliamo ricordarlo. Chi vorrà partecipare, appuntamento ore 09.15 con partenza ore 09.20, Largo Antonio Sellerio ( fontana pendici monte pellegrino). Da lì attraverseremo le borgate marinare di Acquasanta, Arenella, vergine Maria fino all'addaura dove è posta la lapide. Dopo, si prosegue fino al faro di "capo Gallo" e rientro dalla Favorita fino a Piazza Vittorio Veneto dove ci saluteremo. Sarà presente una delegazione dell'ANPS ( Associazione Nazionale Polizia di Stato).

La storia

Guastella perde la vita nella notte del 2 gennaio del 1994, a 23 anni. E' una domenica, sta prestando servizio notturno in via Cristoforo Colombo, all'Addaura, come "guardia particolare giurata". A Palermo piove, imperversa il maltempo. Riccardo è in auto. Improvvisamente viene trascinato in mare all'altezza del vivaio delle cozze all'Addaura: risucchiato, inghiottito da un'onda anomala. Muore per annegamento. Il suo corpo verrà trovato 15 giorni dopo da un pescatore.