Risucchiato e ucciso da un'onda anomala, all'Addaura un fiore per ricordare Riccardo Guastella

Gallery



Questa mattina (sabato 7 gennaio) si è svolta all'Addaura la cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio di Riccardo Guastella, deceduto la notte del 2 gennaio 1994, durante il suo servizio come guardia giurata all'età di anni 23. Presenti i fratelli Luigi Attilio e Marcello, oltre a una rappresentanza dell'Anps sezione di Palermo, le Asd ciclistiche Pantere della Polizia - bike, Mtbears, Amici della Bici, GiòBike. La cerimonia è stata presieduta dal parroco dell'Arenella, padre Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa Sant'Antonio di Padova. Presente anche il nipote del pescatore che rinvenne in mare il corpo di Riccardo dopo 15 giorni dalla tragedia.