Un'altra Pasqua tra i rifiuti per i residenti in via Bernini

In via Bernini sarà un'altra Pasqua tra inciviltà e disserivizi. Mentre troppi palermitani si ostinano a non voler fare la differenziata, il Comune tramite la Rap dice a chiare lettere che non gli importa nulla, altrimenti non si spiegherebbe come mai nel quartiere Uditore (come del resto in tutta Palermo) non vengono svuotati regolarmente i contenitori della differenziata. Visto il periodo quaresimale, si direbbe: mistero della fede!