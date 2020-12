Gli ultras della curva nord inferiore: "Mascherine gratis per le famiglie in difficoltà dei nostri quartieri"

Gli ultras del Palermo della curva nord inferiore scendono in campo per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Coronavorus: "E' passato un anno dall'inizio dell’emergenza sanitaria e tante famiglie dei nostri quartieri non hanno ricevuto nessun tipo di aiuti e contributi da parte dello Stato. Abbiamo visto negozi chiusi per mesi, ma nessuna soluzione per chi si trova in difficoltà". E in questo momento, tra le tante spese, ci sono anche quelle per comprare le mascherine, che devono essere indossate obbligatoriamente per uscire da casa, ma che non vengono garantite per tutti dal governo".

"Non possiamo rimanere in silenzio in questo periodo di emergenza sanitaria - dicono gli ultras -. Se gli aiuti non arrivano sicuramente non rimarremo a guardare. Allora rispondiamo con le nostre forze, con un piccolo aiuto per chi ne ha bisogno. Noi siamo i ragazzi che vivono i quartieri della nostra Palermo giorno per giorno. Siamo i ragazzi che in un momento di difficoltà economica hanno deciso di organizzarsi nella raccolta e distribuzione di mascherine per chi ha più necessità, dai quartieri per i quartieri del centro storico di Palermo".