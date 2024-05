"L'ufficio Tributi non comunica con l'Anagrafe, anche quest'anno mi hanno recapitato due cartelle Tari"

"Anche quest'anno l'ufficio Tributi del Comune mi ha mandato due cartelle Tari da pagare nonostante abbia regolarmente comunicato all'ufficio Anagrafe il cambio di residenza. Incredibile a dirsi, ma nel 2024 i due uffici non comunicano in maniera telematica, per cui non hanno gli archivi aggiornati. Gli appuntamenti online si possono prenotare con una attesa minima di due anni e nel frattempo i cittadini onesti che pagano regolarmente la Tari ne ricevono due. Oltre al danno la beffa per un servizio pessimo fornito da una azienda che in un paese civile sarebbe stata commissariata. E dobbiamo pure sorbirci gli aumenti".