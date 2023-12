Via Badia all'Uditore è una trazzera. Finora il sindaco Lagalla non è riuscito a farci il regalo di Natale. Questa è la terza segnalazione a cadenza mensile: nessuno ha alzato un dito per rendere percorribile in sicurezza questa strada che collega viale Michelangelo a piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Aspettiamo qualche tragedia per intervenire?