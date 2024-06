Uditore, via Arturo Graf tra buche, spazzatura ed erbacce

Gallery





Mi trovo in via Arturo Graf alle spalle di via Uditore, in un quartiere civile, almeno cosi crediamo.Qualcuno accompagnando i cani al loro bisogno dimentica di portar via gli escrementi. Una buca si mostra in buone condizioni e credetemi cresce bene. L'altro giorno una signora non si era accorta della sua presenza e per miracolo non è caduta per terra. Qualcuno aiuti questa città che si imbarbarisce sempre più. Ho due figlie a Bologna e invidio quella città: non ci sono né buche né spazzatura né erbacce. Solo fiori alle rotonde.