Isola delle Femmine, tutti al mare con Dodò al Lido Sirenetta

Per il secondo anno consecutivo, venerdi 25 giugno verrà inaugurato il progetto inclusivo facente parte del progetto "mare senza barriere". Convenzione attivata tra associazione Dodò per la lotta alla distrofia muscolare da deficit di merosina e il lido Sirenetta di Isola delle Femmine. Progetto aperto a tutte le disabilità. Accesso al lido facilitato da pedana elettronica, 1 cabina e 2 postazioni al mare riservate al progetto. Lido totalmente accessibile. Accesso al mare facilitato dalla sedia job e sedia solemare. Per info e prenotazioni contattare associazione Dodò tramite la mail associazionedodo@libero.it