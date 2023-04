Mettersi a turno in un ufficio postale di Palermo, quell'esperienza difficile da spiegare a parole

Qualche giorno fa, per la prima volta dopo tanti anni, mi sono recato in un ufficio postale di Palermo, non tanto perché in questi anni non ho avuto bisogno di usufruire dei servizi postali, ma perché residente e domiciliato in un'altra città di Italia. Una volta giunto presso l'ufficio postale, ho riscoperto l'esistenza di quel vecchio biglietto appeso fuori l'entrata, su cui riportare il proprio nome, che credevo fosse andato in pensione ormai da un pezzo e pertanto ho chiesto subito informazioni sulle modalità di accesso al capannello di gente, una decina di persone, fuori dalla porta chiusa dell'ufficio (che invece era aperto).

Della funzione del foglietto ero del tutto al corrente, ma sono davvero caduto dalle nuvole, quando mi è stato riferito che il totem delle poste che rilascia i numeri era ben funzionante. Non riuscivo davvero a comprendere se esistessero due turni paralleli o altro! In modo molto educato ho chiesto spiegazioni alle persone fuori e in modo altrettanto educato mi è stato riferito che bisognava prima iscriversi nel foglio e poi, quando fosse giunto il proprio turno, si sarebbe potuto entrare per potere così prendere il proprio numero all'interno, il tutto seguito dalla solita frase che non sentivo ormai da tanto tempo: "Eh, che vuole, siamo a Palermo!".

Dopo avere manifestato alle persone in fila del fatto che l'essere o meno a Palermo, in senso metaforico, è una scelta del comportamento dei singoli, e che la gestione del turno gestito in tal modo la definivo "mafia" (mi sono messo a ridere quando una signora mi ha testualmente risposto: "no, ma non è mafia, al più è pizzo"), ho colto la prima occasione per entrare dentro la posta, spinto dalle persone che mi chiedevano di andare a parlare con la direttrice.

Bene, con la direttrice ho parlato e la stessa mi ha riferito che quel foglio non sarebbe dovuto esistere (usando il condizionale) e che lei non aveva poteri per strapparlo, in quanto la sua competenza terminava alla porta di ingresso...poco importa se il biglietto fosse appeso alla sua porta, ma tant'è. Sta di fatto che il biglietto dal totem l'ho preso, ho fatto notare sia al signore che "gestiva" il turno, sia alla direttrice che in nessun regolamento della posta è riportato che bisogna passare da due turni, e pertanto dopo un'attesa di sole due persone sono riuscito a svolgere la mia commissione.

Il mio dispiacere si è invece realizzato una volta uscito, nella rassegnazione della gente fuori dalla posta che, da un lato, si è complimentata per avere avuto io il coraggio di parlare con la direttrice, dall'altra, non si è mossa di un centimetro alla mia richiesta di strappare il foglio, entrare nell'ufficio, nel quale erano presenti al più 5 o 6 persone, e prendere così il numero che gli spettava.

Sono davvero rimasto dispiaciuto del loro atteggiamento remissivo e sottomesso nei confronti di questo status quo e nella loro completa resa nel far valere un loro semplice e basilare diritto. Questa è l'ennesima prova che affinché le cose funzionino è sufficiente agire sempre con gentilezza e darsi un minimo di coraggio. PS. Le prenotazioni online per quel giorno erano esaurite e perciò ho avuto la necessità di prendere il numero al totem.