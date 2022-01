Via Villagrazia, 455b · Villagrazia

"Nel 2022, in piena pandemia, alle poste di via Villagrazia non è possibile prenotare online né prendere il un ticket. Gli utenti sono costretti a gestire i turni, fuori dall'ufficio, con foglio e penna. Inutile dire che gli assembramenti sono continui".