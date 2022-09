Turisti salutano Palermo e commentano: "Ci siamo sentiti in pericolo, città sporca e puzzolente"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore di PalermoToday: si tratta del proprietario di un b&b in centro, che ci inoltra il giudizio espresso dai turisti (che noi abbiamo tradotto dall'inglese) che hanno appena soggiornato nella sua struttura. "Spero che il sindaco legga cosa pensano di Palermo i turisti", dice il titolare dell'alloggio.

"Questa sistemazione era bellissima e unica. Le stanze e la piazza sono esattamente come mostrate. La colazione era deliziosa e abbondante e servita su un patio sul tetto. Il personale era adorabile e disponibile e il check-in è stato semplice e flessibile. La posizione è dietro l'angolo dalla strada principale attraverso stradine e vicoli. Consigliamo vivamente questo posto in cui soggiornare perché aveva l'atmosfera di un boutique. Il parcheggio era un po' complicato a causa delle strade a senso unico e dei vicoli tipici dell'Italia, ma abbiamo trovato un posto. Tuttavia, Palermo non ci è piaciuta. Ci siamo sentiti in pericolo non appena siamo stati fuori dalle strade principali e la città era sporca di spazzatura e odori. Idealmente, estrarremmo questo delizioso alloggio e lo collocheremmo in una città o villaggio diverso".

Ecco il messaggio originale:

This accommodation was beautiful and unique. The rooms and square are exactly as shown. The breakfast was delicious and plentiful and served on a rooftop patio. The staff were lovely and helpful and check in was simple and flexible.The location is around the corner from the main street through small streets and alley. I would absolutely recommend this place to stay as it had the feel of a boutique Inn. Parking was a bit tricky because of the one way roads and alleys typical of Italy but we did find a spot. However, we did not enjoy Palermo. We felt unsafe as soon as we were off the main streets and the city was filthy with garbage and smells. Ideally we would extract this lovely accommodation and place it in a different city or village.