Turista sarda a Palermo: "Che vergogna i cavalli a trainare le carrozze, siamo nel 1700?"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera giunta alla redazione di PalermoToday da Ilaria Mura, sarda che ha trascorso alcuni giorni di vacanza nel capoluogo siciliano.

Buongiorno, vi scrivo per raccontarvi un episodio che spero possa trovare la vostra attenzione. Il giorno 30 giugno 2022 sono partita da Cagliari per raggiungere Palermo e trascorrere lì alcuni giorni di vacanza. Con mio estremo stupore una volta atterrata a Palermo scopro di essere nel 1700, infatti, attorno a me la città era popolata da numerose carrozze adibite al trasporto di turisti e locali. Ad uno sguardo più attento mi accorgo di non essere nel 1700 ma fortunatamente ancora nel 2022, anno in cui le carrozze non sono affatto l’ unico mezzo di locomozione esistente.

Mi chiedo allora che senso possa avere utilizzare sotto il sole cocente e con 40 gradi dei poveri cavalli per il trasporto di turisti. Penso sia una vergogna che questo abuso avvenga davanti agli occhi di tutti! Numerosi turisti sono rimasti inorriditi e sconcertati davanti al pietoso spettacolo. Tutti ci aspettavamo che quei poveri cavalli stremati potessero improvvisamente cadere a terra privi di vita! Trovo sia vergognoso costringerci alla visione di questo scempio e minare in maniera così palese il benessere degli animali. Numerose città hanno gia preso provvedimenti in tal senso, ad esempio impedendone l’utilizzo nelle fasce orarie più calde.

Penso inoltre che continuare a riproporre ostinatamente questa parodia del passato possa danneggiare in primo luogo la città stessa, vi assicuro che gli utenti non si godevano affatto la bellezza del centro storico in quanto immersi nello sdegno. Spero davvero che il mio punto di vista ( che racchiude peraltro quello di molti) possa in qualche modo dare spunto per una riflessione. La sensibilità di molti si è evoluta e spero che la bellissima Palermo riesca a fare altrettanto.